İran'da süren iç karışıklıklar ve ABD ile iplerin en gergin noktasına gelmesi ülke ekonomisini derinden vurdu. Tahran'a yönelik yaptırımlar artarken savaş çanları bölgede daha gürültülü çalmaya başladı. Karışıklık durumu en çok ekonomiyi vururken İran riyali adeta eridi.

32 BİN LİRASI OLAN MİLYARDER OLUYOR

Güncel verilere göre 1 İran riyali 0,000034 Türk lirasına kadar düştü. İran parasının düştüğü bu oran, 32 bin Türk lirası olan bir kişinin İran'da tam 1 milyar riyal alabileceğini gösteriyor.

Tahran yönetimi, bu baskı altında para politikasını sürdürmeye çalışırken, ülke içindeki protestolar, ABD ile gerilim ve uluslararası yaptırımlar, ekonomik durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.