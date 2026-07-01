Gezi olaylarını destekleyenler arasında yer alan ‘’Taş fırın erkeği’’ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı bol keseden harcıyor. 2025 yılında 4 milyar 692 milyon 677 bin liralık bütçesini bitiren Karadağlı, ‘’Yetmiyor arttırın’’ dedi. DT’ye 2025 yılı için 55 milyon 520 bin lira yolluk ödeneği ayrılmasına rağmen, yıl sonunda yapılan harcama 177 milyon lirayı aşarak 3.2 katına ulaştı.

Tiyatro sanatçılarını hedef alıp ‘’Çalışamayacaksanız istifa edin diyen Karadağlı döneminde seyahat harcaması arttı. Göreve geldiği 2023 yılında 34 milyon 628 bin TL olan seyahat yollukları, 2025’de yüzde 238 artışla 177 milyon 239 bin TL’ye çıktı.

DAHA FAZLA PARA

Karadağlı döneminde kurumun temsil ve tanıtma gideri 2023 yılında 4 milyon 996 bin 565 lira olurken, bu rakam 2024 yılında 11 milyon 271 bin 530 liraya, 2025 yılında ise 21 milyon 761 bin 236 liraya yükseldi.

2025 yılında 4 milyar 692 milyon 677 bin liralık bütçe kullanan Devlet Tiyatroları, buna rağmen ayrılan kaynağın yetersiz olduğunu savundu.

Kurumun faaliyet raporunda, “Devlet Tiyatroları faaliyetlerini çeşitlendirmek ve geliştirmek amacıyla bütçe içerisinde ayrılan payın artırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Sürekli artan bütçe bir türlü yetmiyor

Karadağlı, 11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı. Karadağlı döneminde, Devlet Tiyatroları’nın seyahat giderleri rekor seviyeye ulaştı.

Faaliyet raporuna göre, personelin yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için yapılan yeme, içme ve konaklama giderii 2022 yılında 14 milyon 634 bin lira oldu.

Bu tutar Karadağlı'nın göreve geldiği 2023 yılında 34 milyon 628 bin 704 liraya yükseldi. 2024 yılında ise 127 milyon 529 bin 286 liraya çıktı. 2025 yılında da 177 milyon 239 bin TL oldu. DT’ye 2025 yılında 55 milyon 520 bin lira yolluk ödeneği ayrılmasına rağmen, yıl sonunda yapılan harcama 177 milyon lirayı aşarak ödeneğin yaklaşık 3.2 katına ulaştı.