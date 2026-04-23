Antalya’da otomobil ve motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, hemen yanındaki tamirhaneye de sıçradı. Yangında 5 araç tamamen yanarken, 15 araç da kısmen zarar gördü.

Kepez’deki Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5005 Sokak'ta bulunan Yakup D.'ye ait otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamını sararken, yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, iş yerinde bulunan araçların bir kısmının yanmaya başladığı görüldü.

ARAÇLARI KURTARMAK İÇİN ÇABALADILAR AMA...

Yangın esnasında iş yeri çalışanları ve çevredekiler, içeride bulunan araçları kurtarabilmek için büyük çaba sarf etti. Yükselen alevler, bitişikteki tornacı dükkanının çatısına da sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının daha fazla iş yerine yayılmadan önlendi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat yoğun ve koordineli çalışması sonucu yangın söndürüldü. Tamirhane kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan 5 araç tamamen, 15 araç da kısmen zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.