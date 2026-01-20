İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Beşiktaş'ın golcüsünü istiyor. Aston Villa yetkilileri, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmek için İstanbul'a gelmişti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Tammy Abraham, Aston Villa ile anlaştı.

ABRAHAM TAMAM, TOP KULÜPLERDE

Romano, transferin durumu için "Aston Villa, Tammy Abraham transferini tamamlamak için Beşiktaş ile görüşmelerde ilerleme kaydediyor. Tammy'nin Aston Villa hamlesine kapıları açmasıyla oyuncuyla anlaşma sağlandı. Kulüpler arası görüşmeler hızla ilerliyor, henüz bitmedi ama iyi bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bonservisi Roma'da olan Beşiktaş'ın 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham'ın transferi için siyah beyazlı ekip 20 milyon Euro bonservis bekliyor. Aston Villa'nın ise bonuslarla beraber 17 milyon Euro seviyelerine çıktığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Tammy Abraham 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.