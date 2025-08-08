UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i deplasmanda 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada Hat-Trick yapan Tammy Abraham, maç sonrası S Sport'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Abraham, şunları söyledi:

"Çocukken televizyondan Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın maçlarını izledim. Taraftarın tutkusunu o dönemden biliyorum. Bu harika kulüpte olmak harika hissettiriyor. Bu harika kulüp ve taraftarlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Ben geldiğimde iyi bir takımımız ve kadromuz olduğunu biliyordum. Son maçlar istediğimiz gibi gitmedi ama öğreneceğiz ve zaman içerisinde daha iyiye gideceğiz. Futbol böyledir. Takımların inişleri ve çıkışları olur. Herkes takımının en iyi durumda olmasını ister. En iyi takımlar da bu kötü günlerden birlikte çıkan takımlardır."