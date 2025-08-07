UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's'e konuk olan Beşiktaş'ta Abraham şov vardı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, siyah-beyazlılardaki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Abraham, Beşiktaş'taki ilk 3 resmi maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta penaltıdan ağları havalandıran Tammy Abraham, St Patrick's deplasmanında da biri penaltıdan olmak üzere 3 kez fileleri havalandırdı.

St Patricks filelerine üç gol gönderen Tammy Abraham, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.