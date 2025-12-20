Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Tammy Abraham, ilk yarının sonunda oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmada 45. dakika oynanırken Beşiktaş'ın kullandığı kornerde rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Tammy Abraham, kafasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak istediğini kenar yönetime iletti. İlk müdahalesi saha içinde yapılan İngiliz golcü, yerini Devrim Şahin'e bıraktı.
Baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkan ve doğrudan soyunma odasına giden Tammy Abraham, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.