Devlet Opera ve Balesi’nde yeni atama, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Sağtürk ile birlikte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy'un da görevine son verildi. Ersoy'dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Barış Salcan atandı. Söz konusu kararlar, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. 15 Eylül 2023'te genel müdürlük görevine atanan Sağtürk, iki yılın ardından görevden alınmış oldu.

