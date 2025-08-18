Oyuncu Taner Rumeli, uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Aşık ile geçen nisanda nişanlanmıştı.
İki gün önce aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla kına gecesi düzenleyen çift, dün dünyaevine girdi.
İlk düğünlerini Tekirdağ'da gerçekleştiren Taner Rumeli ve Ceyda Aşık, cumartesi günü ise Rumeli'nin memleketi Ankara'da ikinci düğünlerini yapacak.
"SONRA BEN ONA HAYRAN OLDUM"
Verdiği bir röportajda eşiyle tanışma hikayelerini anlatan Taner Rumeli, "İzmir Alsancak'ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.