CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, Türkiye’nin en kaliteli kirazlarının yetiştirildiği Sultandağı bölgesinde üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. CHP’li Erhan, yaşanan don felaketinin ardından üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

“AKP’LİLER BİR DAHA UĞRAMADI”

14 Nisan tarihinde de bölgeyi ziyaret ettiklerini hatırlatan Erhan, o dönemde AKP’lilerin de üreticileri ziyaret ettiğini ancak o tarihten itibaren çiftçiye uğramadıklarını belirtti. Erhan, “O gün siyaset yapmıyoruz dedik. AK Parti’nin yetkilileri de geldi, inceledi, büyük bir sorun olduğunu gördüler. Ama o günden sonra buraya kimse uğramadı” diyerek tepki gösterdi.

“ÇİFTÇİ SIFIR KAZANÇLA İLEÇ VE GÜBRE MASRAFI YAPIYOR”

Kiraz hasadının başlaması gereken günlerde, tarlalarda kimsenin olmadığını belirten CHP’li Başkan Erhan, “Şu an kiraz kasa kasa toplanması gerekirken, çiftçiler kahvelerde bekliyor. Çünkü bu yıl bir tane bile ürün yok. Çiftçimiz sıfır kazançla, hâlâ ilaç ve gübre masrafı yapıyor. Gelecek yılı kurtarabilmek için çabalıyor” şeklinde konuştu.

“DESTEK VERİLSİN”

Erhan, üreticilerin ekonomik olarak tamamen çöktüğünü belirterek destek çağrısında bulundu. “Hiç olmazsa borçlar ertelensin” diyen Erhan, “Çiftçimiz diyor ki, bu sene hiç para kazanamadık, borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Çocuğunu üniversiteye gönderemeyen, düğününü iptal eden aileler var. Bu tablo çok ağır. Çiftçiye kimse ‘halin nedir?’ diye sormadı” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR DEĞERİ KAYBETMEMELİYİZ”

Dünya çapında bilinen ve İngiliz kraliyet ailesinin sofrasına dahi giden Dereçine kirazının bu yıl yok olduğunu vurgulayan Erhan, “İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in bile yediği bu kiraz, bilim insanlarının lezzetini araştırmak için geldiği bir ürün. Şimdi gelin görün ki, bir tane bile bulamazsınız. Böyle bir değeri kaybetmemeliyiz” dedi.

“AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ”

Afyonkarahisar’ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirten Faruk Duha Erhan, “Burası artık afet kapsamına alınmalı. 2,5 aydır çiftçiye temas yok. Bu felaket sadece ürün değil, hayatları da etkiledi. Yetkilileri bir an önce harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.