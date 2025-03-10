Son yıllarda sağlıklı yaşam tutkunlarının gözdesi haline gelen pitaya tropikal iklimlerde yetişen ve kaktüs familyasına ait bir meyve olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kendine özgü rengi ve lezzetiyle tercih edilen bu meyve artık sadece tropikal bölgelerde değil aynı zamanda sıcak ve güneşli balkonlarda da yetiştirilebiliyor.

NASIL YETİŞTİRİLİR?

Pitaya sıcak iklimi seven bir bitki olduğundan, güneşli alanlarda büyümesi en iyi sonucu verir. Saksıda yetiştirilebilen bu meyve özellikle yaz aylarında doğru bakım ve uygun ortam sağlandığında verimli bir şekilde meyve verir. Yüksek sıcaklıklar yani 24-30°C ve bol güneş ışığı, bu bitkinin sağlıklı büyümesi için ideal bir ortam yaratır. Öte yandan nemli ortamlar ve iyi drene olan topraklar da bitkinin gelişimini olumlu etkiler.

Pitaya biraz sabır gerektiren bir bitkidir çünkü yetişmesi birkaç yıl sürebilir ancak sabırlı bir şekilde bakıldığında 3-4 yıl sonra meyve vermeye başlayabilir. Saksısının büyüklüğü ve doğru bakım, verimlilik açısından oldukça önemlidir.

PİTAYANIN BAKIMINA İLİŞKİN İPUÇLARI

Sık sık sulama gereksinimi yoktur, toprağının kurumaya başlamasıyla sulama yapılmalıdır. İyi drene olan, hafif asidik topraklar tercih edilmelidir. Güneşli bir alan, Dragon Fruit için ideal ortamı sağlar. Uzun süreli büyüme dönemi boyunca, bitkinin dalları desteklenmelidir.

FİYAT VE PAZAR

Tropikal bir bitki olan pitaya yüksek maliyetlere sahip bir meyvedir. 1 tane pitaya meyvesi ortalama 150 TL'den satılırken bu fiyat farklılık da gösterebilir. Ayrıca bu meyvenin saksıda yetiştirilen türleri, daha fazla özen ve bakım gerektirdiği için fiyatı daha da artabilmektedir. Yüksek fiyatına rağmen, faydalı antioksidanlar, C vitamini ve lif açısından zengin olan bu meyve, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyenler için de cazip bir tercih haline gelmektedir.