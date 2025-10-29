Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Emrah Erdoğan, yani herkesin bildiği adıyla Küçük Emrah, yeniden sahneye çıktı. Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan sanatçının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de verdiği konserle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Uzun bir aradan sonra Bakü'de sevenleriyle Bakü'de buluşan Emrah'ın sahne tarzı ve sahne performansı dikkat çekti. Son haliyle de oldukça değiştiği görülen Emrah'a bazı kullanıcılar sahne kıyafeti için 'uygun değil' yorumları yaptı. Kilo alan ünlü şarkıcı için 'Artık yaşlanmış', 'Eski enerjisi kalmamış' gibi yorumlar da yazdı.

SAHNEDE DUYGULANDI

Bakü'de gördüğü yoğun ilgiden dolayı duygusal anlar yaşayan Emrah'ın zaman zaman gözleri doldu. Sahnede eski günlerini yad eden ünlü şarkıcı, uzun bir aradan sonra sahneye dönmesinin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bunların yanı sıra sanatçı sadece müzikle değil, gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Hakkında, Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 300 dairesi olduğu yönünde iddialar mevut.