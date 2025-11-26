Antalya’da sahte sosyal medya hesaplarıyla erkekleri tuzağa düşürüp anlaşmalı iş yerlerinde yüksek hesap ödetmekle suçlanan 29 şüpheliden 16’sı tutuklandı. Polis, şikayet üzerine yürüttüğü çalışmada şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri oluşturarak erkekleri buluşma noktası olarak belirlenen restoran ve iş yerlerine davet ettiğini tespit etti.

'SON KADEH' OPERASYONU

Oluşturulan özel ekip, üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Antalya merkezli Diyarbakır, Ankara ve Muğla’da “Son Kadeh” operasyonunu düzenledi. Baskınlarda 17’si kadın olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı; 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve delil niteliğinde belgeler ele geçirildi.

35 BİN LİRALIK SİPARİŞ FİŞİ ELE GEÇİRİLDİ

Sipariş fişlerinde peynire 2 bin 500, tavuk şişe 2 bin 800, meyveye 2 bin 400 lira gibi fahiş fiyatlar yer alırken toplam faturaların 35 bin 650 liraya kadar çıktığı belirlendi.

Sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı “nitelikli yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “tehdit ve hakaret” suçlarından tutuklandı. 8 kişi savcılık kararıyla serbest bırakılırken, 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Operasyona konu iş yeri de kapatıldı.