Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ocak ayında katıldığı Fatih Altaylı'nın programında göçmenlere yönelik ifadeleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında başlattığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Buna göre, Bolu Belediye Başkanı'na yurt dışına çıkış yasağı olacak şekilde adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

Kararı, Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özcan paylaşımında "Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur" ifadesine yer verdi.

"Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmeleri için geçmişte bazı kararlar aldım. Bu kararlar ile ilgili hakkımda çok sayıda şikayet oldu. Bu şikayetler sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca defalarca takipsizlik (KYOK) kararları verildi ve bu kararlar kesinleşti" diyen Özcan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında, aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.

Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk Milleti’nin vicdanına havale ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ocak ayında Fatih Altaylı'nın programına konuk olarak katılmış ve Bolu'da yaşayan Suriyelilerle ilgili açıklamalar yapmıştı.

Açıklamaların tartışılmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bakan Tunç, sosyal medya platformu X'ten Pazar günü yaptığı duyuruda, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.