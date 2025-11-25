Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen ocak ayında katıldığı bir programda göçmenlere yönelik ifadeleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında başlattığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermemesi gerekçesiyle Tanju Özcan hakkında verilen yurt dışı yasağının kaldırıldığı öğrenildi.

Özcan kararı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kendisine yönelik açılan soruşturmayı ve verilen cezayı anımsatan Özcan, "Biraz önce Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkımda verilen ‘yurt dışına çıkış yasağını’ oybirliğiyle ile kaldırıldığını öğrendim. Ama bu yasağı koydurtanlar merak etmesin; bir yere kaçacağım yok! Ayrıca sığınmacıların Bolu’dan ayrılmaları için aldığım kararlardan ve ortaya koyduğum icraatlarımdan herhangi bir pişmanlığım da yok. Kendimi Türk milletinin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.