Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gerilim yaşadı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu konuya ilişkin "Gündemde kalmak için Fenerbahçe’den anlamsızca transfer taleplerinde bulunarak prim yapmaya çalışan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şuursuz sosyal medya paylaşımları için gerekli cevabı Başkanımız kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde açık ve net bir şekilde vermiştir." ifadelerini kullandı.

'AĞZININ PAYINI ALDI'

Tanju Özcan, söz konusu telefon görüşmesinin sosyal medyada duyulmasının ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Özcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı.

Bak Ali Koç! Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim.

“Yalı çocuğu” şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma! Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez.

Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim.

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama “Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?” Şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım."

