CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ihraç edildiği dönemde 'Ankara'dan birilerinin' kendisine "AKP’ye geç kendini kurtar" dediğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Özcan, ihraç edildiği dönemde kendisine edilen teklifi ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Geçen dönem

@kilicdarogluk

, beni Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç etti. Hemen akabinde hakkımda çok sayıda şikayet oldu. İçişleri Bakanlığı 4 ay süreyle bütün ihalelerimi, iş ve işlemlerimi tek tek inceledi.

Sıkı durun…

Tam 171 konudan dolayı hakkımda soruşturma izni verdi. Ankara’dan birileri AKP’ye geç kendini kurtar dediler, abdestimden şüphem yok “İşim olmaz” dedim. Tüm suçlamalardan aklandım, yeni CHP yönetimi ile birlikte partiye geri döndüm ve tekrar girdiğim seçimde AKP adayını ikiye, MHP adayını beşe katlayarak seçimleri kazandım.

Yani özetle bir zamanlar “Topuklu Efe’ lakabı takılanlar gibi zoru görünce topuklamadım."