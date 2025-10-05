Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2009 yılında AK Parti’den devraldıkları belediyenin mali tablosuyla bugünkü rakamları karşılaştırarak, “O dönemde 44 milyon 807 bin dolar gelirimiz, 82 milyon 132 bin dolar borcumuz vardı. Yani 100 liraya karşı 193 lira borç vardı. 2025 sonunda dolar kuru 42 lira olarak kalırsa 95 milyon dolara gelirini çıkarmış bir belediye olacağız. Borcumuz ise 15 milyon 153 bin dolara düşecek. Gelirimizin sadece yüzde 16’sı kadar borcumuz olacak” dedi.

Belediyenin 2019’dan bu yana dolar bazında yüzde 107 büyüdüğünü kaydeden Özcan, “Maliye Bakanlığı’ndan randevu istiyorum sırf bunları anlatmak için ama vermiyorlar. Beceremiyorlar ama becerenlere de ‘Nasıl becerdiniz?’ diye sormuyorlar” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN PARASINI CİMRİCE KULLANDIK"

Göreve geldikleri günden bu yana belediyenin yol ve altyapı yatırımlarında rekorlar kırdığını belirten Özcan, “İmar yolu uzunluğunu 600 kilometreden 1000 kilometreye çıkardık, sadece 2023 yılında 143 kilometre asfalt serimi yaptık. Park sayımız 150’den 245’e yükseldi, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10 metrekareden 24 metrekareye çıktı. Vatandaşın parasını kendi paramızdan daha cimri kullandık” dedi.

Özcan, belediye çalışanlarının maaşlarını bir gün bile geciktirmediklerini ve sosyal yardımları üç katına çıkardıklarını da vurguladı.

Açılışı yapılan 100. Yıl Cumhuriyet Parkı’nın Bolu’nun en büyük parkı olacağını ifade eden Özcan, “300 dönümden büyük bu parkta gölet, su sporları, konaklama alanı, adada düğün ve sosyal etkinlikler, Macera ve Survivor Parkları yer alacak” dedi. Özcan, esprili bir şekilde CHP ve AKP’li milletvekillerinin parkta yapılacak Survivor Parkı’nda yarışabileceğini de sözlerine ekledi.

“Bolu’yu Ankara’da bir milletvekili ile temsil ediyorduk ama ilk yapılacak seçimlerde en az iki milletvekiliyle olacak sizin yanınızda. Siz yeter ki bize sahip çıkmaya devam edin” diyen Özcan, konuşmasını teşekkürlerle tamamladı.