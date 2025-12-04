Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü arasındaki sosyal medya atışmalarına bir yenisi daha eklendi. Özlü’nün Abant Gölü Milli Parkı ve Yedigöller Milli Parkı’na Düzce’den yol açılacağı açıklaması üzerine Özcan, Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk oturumunda yanıt verdi.

Özcan, Özlü’nün daha önce “Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun” sözlerini hatırlatarak, Düzce’de geciken su hattı çalışmalarının sorgulanmaması için sürekli Bolu’ya yüklendiğini söyledi. “Düzce’nin adı düz ovadan geliyor. Ağrı Dağı’nın çoğu Iğdır’da ama kimse ‘Iğdır Dağı olsun’ demiyor. Bolu Dağı’nın üçte biri Düzce sınırlarında. Bu tartışmalar niye çıkıyor?” dedi.

Özcan ayrıca, “Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar. O iyi bir bürokrat olabilir ama siyaset başka bir iş. O giderken biz o yoldan dönüyorduk. Düzce’de tartışılmasını istemediği konular olduğunda Bolu’ya sallıyor. Sosyal medyada da benim üzerimden takipçi topluyor. Artık cevap vermiyorum ama verenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.