Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, fotoğrafını paylaşan Haber7 Yazarı Ferhat Murat'a "Mal bulmuş gibi atlama iblis" yanıtını verdi. Murat hakkında dava da açacağını söyleyen Tanju Özcan, "Kazandığımı sokak hayvanlarına yiyecek olarak vereceğim…" dedi.

Ferhat Murat "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor." dedi. Özcan'ın bir kumarhanede olduğunu belirterek fotoğrafı paylaştı.

"MAL BULMUŞ GİBİ ATLAMA İBLİS"

Özcan da Murat'a, "Çok salak bir paylaşım. Eşimle ve oğlumla tatildeyim... Mal bulmuş gibi atlama iblis…Arkadan fotoya da gerek yok yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada.. Biz gizlice pudra çeken, 'çok yaşa reis' diyenlerden değiliz!!!" yanıtını verdi.

Murat da bunun üzerine, "Sakin ol başkan ben de gizli saklı bir şey yaptığını iddia etmedim. Eşin ve çocuğunla kumarhaneye gittiğini dile getirmene imkan sağlanmış oldu… Ayrıca stres attığın yeri kamuoyuna göstermiş oldum. Ama sen dilinle karakterini bir kez daha ortaya koymuşsun. Pudra konusuna girersek, Cumhurbaşkanı Adayınız Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada propagandasını yapan kanalları ve gazetecilerini fonlayan ICRYPEX firmasının sahibinin avukat bir kadının uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmesine de bir şey söylediğini duymadım." paylaşımını yaptı. Murat paylaşımında şunları söyledi:

Pudra şekeri çeken eski AK Parti personeli de, uyuşturucu nedeniyle bir kadının hayattan kopmasına sebep olanların da benim nazarımda değeri aynıdır. Yerin dibidir… AK Parti gerekli açıklamayı yapıp ilgili personelin işine son verdi, peki siz ne yaptınız adayınızın propagandasını yaptırmaya devam ettiğiniz gibi ‘bir cümle’ dahi edemediniz.

Özcan, "Ben buna dava açıp kazandığımı sokak hayvanlarına yiyecek olarak vereceğim…ama ben bunu döver haksız hale gelirim muhtemelen!!" dedi, Murat da, "Tanju’dan kazanacağım tüm tazminatları kumardan zarar görenlerin ailelerine bağışlayacağım…" ifadesini kullandı.