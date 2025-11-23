Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Meclis'te oluşturulan komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret kararına 'olumsuz' yaklaşmasını eleştiren önceki dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan Özcan, "Aylardır susan KK, dün İmralı’nın karanlık kuyusuna düşen AKP ve MHP’ye yardım ve yataklık içeren bir video paylaşmış. Beni şaşırtmadı ama çok üzdü!" ifadelerini kullandı.

Özcan paylaşımının devamında şunları söyledi:

"Ülkem ve partim adına üzülerek söylüyorum, 13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz."

NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar ve partinin 'İmralı kararı'yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "CHP, Ortadoğu’da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP’den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yankı uyandırırken kullanıcıların büyük çoğunluğunun tepkisini çekmişti.