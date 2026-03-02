CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmelerinin ardından Özcan'ın mesajını paylaştı.

Tanju Özcan, mesajında şunları kaydetti:

"Bolu’daki tüm hemşehrilerimize, partime ve aileme sesleniyorum. Kimsenin başını öne eğdirecek bir iş yapmadım. Soruşturma konusu olan BOLSEV Vakfı’na ilişkin belge ve bilgiler bugün istendi ve vakıf tarafından teslim edildi. Burs verilen öğrencilerin listesi, vakıf kayıtları, yeminli mali müşavir raporları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü denetim raporları mevcuttur. BOLSEV Vakfı’nın onur kurulu tek bir partiden oluşmamaktadır. CHP’den, AKP’den, MHP’den, Saadet Partisi’nden temsilciler, iş insanları ve farklı kesimlerden üyeler bulunmaktadır. Hatta onur kurulu başkan yardımcısı aynı zamanda AKP Bolu Belediye Meclis Başkan Vekilidir.

Vakıf yönetmeliğine göre burs verilecek öğrencileri eğitim komisyonu belirler, liste onur kurulunda kabul edilir, burs miktarını onur kurulu kararlaştırır. Bu vakıf hiçbir partinin arka bahçesi değildir. Bu vakıf Bolu’dur, Bolu’nun tüm bileşenleridir. Şu anda vakıf yöneticilerinin gözaltında olması nedeniyle, pazartesi günü öğrencilerin hesaplarına yatırılması gereken burslar gecikebilir. Başkanın en büyük hassasiyeti budur. Bu çocuklar mağdur edilmemelidir.

Vakıf yönetmeliğine göre bursların en az yüzde 60’ının kız öğrencilere verilmesi gerekirken, bugün yüzde 67 kız öğrencimize burs verilmektedir. Amaç gençlerin eğitimine destek olmaktır. Bolu’da yapılan bu operasyon yalnızca bir kişiye değil, burs bekleyen öğrencilere, Bolu halkına ve Bolu’nun dayanışma ruhuna yapılmıştır. Amaç belediyeyi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni itibarsızlaştırmaktır."