Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kar yağışı nedeniyle antenleri karla kaplanan ve "Müge Anlı’yı izleyemiyoruz, antenleri temizleyin" diyerek itfaiyeyi arayanlara tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şu anda Bolu'da tam anlamıyla bir kara kış yaşanıyor. Tabii ki kar berekettir. Şu anda Bolu merkezde 50-80 cm arasında kar kalınlığına ulaştı. Tabii bu köylerimizde 1.5 metreyi bulan yerler de var dağlarımızda. Bu şiddette kar yağmasını bekliyoruz, buza çekecek tedbirli olmak lazım." dedi.

Özcan, "Biz 600 kadar belediye çalışanımız ve 68 aracımızla müdahalemizi yapıyoruz. Komşu belediyelerimizden yardım istedik, onlar da çağrımıza karşılık verdiler, araçlar gelmeye başladı. Tabii 1200 kilometre civarında yolumuz var, takriben de 2 bin kilometre kaldırımımız var. Ana arterler açık, toplu taşımada, sağlık hizmetlerinde sıkıntıya yok. Ara sokaklara etkili bir şekilde giremedik, o yüzden vatandaşlarımızdan da bu konuda anlayış bekliyoruz." diye konuştu.

"MÜGE ANLI'YI İZLEYEMİYORUM' DİYE ARAMAYIN"

Özcan şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar çağrı merkezimize ulaşan acil çağrılarla ilgili ekiplerimiz hızlı ve etkili şekilde müdahale ediyorlar.

Tabii ben bu vesileyle bu karla mücadele konusunda başta belediye çalışanları olmak üzere, Karayolları ve kamu çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımızdan da bir ricamız var. Kar berekettir, bu sene susuz kalmayacağımız daha bugünden belli oldu. Yalnız belediye çağrı merkezimizi arayıp, 'İtfaiyeciler çatıya çıksın çanak antenimi temizlesin, Müge Anlı'yı izleyemiyoruz' gibi saçma sapan taleplerle de belediye arayıp meşgul etmesinler.

Allah su sıkıntısı çeken Türkiye'mizdeki diğer illere de bu kar yağışını nasip etsin.