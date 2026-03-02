Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturma yeni gelişme var.
Bu kapsamda gözaltına alınan ve Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız dahil 13 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Tanju Özcan, Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
ÖZCAN VE YARDIMCISI TUTUKLANDI
Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Özcan ve Süleyman Can hakkında "irtikap" suçundan tutuklama kararı verdi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi, geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınmıştı.