Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" suçlamasıyla yapılan operasyonda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Özcan'ın gözaltına alınmasına CHP'den art arda tepkiler geldi.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın sabahın erken saatlerinde jandarma baskınıyla gözaltına alınması, hukukun değil, talimatlı yargının açık bir siyasi operasyonudur. Aylardır partimize ve seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yargıyı bir sopa olarak kullanan tükenmiş iktidar, bu nafile kumpaslarla bizi sindirebileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Hukuksuzluğunuza da baskılarınıza da boyun eğmeyeceğiz."dedi.

"GÖZDAĞI VERME ÇABASI"

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın gözaltına alınması kabul edilemez bir siyasi operasyondur!" dedi.

Bulut X hesabından yaptığı paylaşımın devamında şunları kaydetti:

Yeri belli, makamı belli, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanını çağırmak yerine jandarmayla gözaltına almak;

hukukun gereği değil, gözdağı verme çabasıdır. Sandıkta yenemeyenlerin, yargı sopasıyla itibarsızlaştırma girişimidir. Ama bilinmelidir ki halkın iradesi ne baskıyla ne de algı operasyonlarıyla sindirilir. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız!

"BU DEVİR ELBET BİTECEKTİR"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Barut şunları paylaştı:

Yalnız değilsin Başkanım...

Seçilmiş Belediye Başkanımızın sanki suç işlemiş gibi gözaltına alınması haksız ve hukuksuzdur. Öğrencilere burs verenin gözaltına alındığı bu devir elbette bitecektir. Halkımız olan biten her şeyi görüyor, sandıkta da hesabını soracak. Geçmiş olsun Başkanım.

"SİYASETİN TALİMATIDIR"

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal gözaltı için "Siyasetin talimatıdır" değerlendirmesi yaptı.

Tanal'ın açıklaması şöyle:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın Cumartesi sabahı jandarma baskınıyla gözaltına alınması hukukun değil, siyasetin talimatıdır.

Gizlilik kararı arkasına saklanıp kamuoyu tek taraflı yönlendiriliyor. Savunmalar bilinmeden, dosya açıklanmadan insanlar hakkında algı oluşturmak adalet değil itibarsızlaştırmadır.

Şehir merkezinde polis yetkiliyken jandarmanın devreye sokulması kurumların bypass edildiğini gösterir. Tüm gözaltıların 7 ilçeye dağıtılması savunma hakkını zorlaştırır. CMK’ya aykırı uygulamalarla hukuk eğilip bükülemez.

Kartalkaya Otel yangını sonrası Başsavcılık ile belediye arasındaki niza iddiaları bu soruşturmaya gölge düşürmektedir. Bu tablo, hukukun değil düşman ceza hukuku anlayışının işletildiği izlenimini doğuruyor.

Anayasa’nın 2. maddesi hukuk devletini, 19. ve 36. maddeleri kişi özgürlüğü ve adil yargılanma hakkını güvence altına alır. Seçilmişlere şafak baskını, savunmayı engelleyen işlemler ve algı operasyonları adalet değildir.

Hukuku sopa gibi kullananlara boyun eğmeyeceğiz. Algı değil delil konuşacak. Hukuka dönün."

"SİYASİ TÜKENMİŞLİĞİ TESCİLLEMEKTEDİR"

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da şunları paylaştı:

"Halkın oyuyla seçilmiş, makamı ve adresi belli olan Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın, sabahın ilk ışıklarında jandarma baskınıyla gözaltına alınması hukuk değil, açık bir sindirme operasyonudur!

Bu beyhude çabalar, yalnızca adalete olan inancı zayıflatmakta ve siyasi tükenmişliği tescillemektedir.

Milletin iradesine uzanan her el, eninde sonunda sandıkta milletten gereken cevabı alacaktır!

Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın yanındayız!"