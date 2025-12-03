Toplantı sırasında söz alan Özcan, önümüzdeki hafta yapılacak oturuma katılamayabileceğini belirterek, “Allah nasip ederse Umre’ye gidip geleceğim. Ben şimdiden sizlerden helallik istiyorum” dedi. Daha önce kendisine yönelik “Allah seni istemiyor” şeklindeki ifadeleri hatırlatarak, “Bakalım istiyor mu, istemiyor mu hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

SALONDAN SES ÇIKMADI

Meclis üyelerine hitaben konuşmasını sürdüren Özcan, “Kırdığımız, incittiğimiz birileri varsa hakkınızı helal edin” diyerek tüm üyelere dua edeceğini söyledi. Ancak salondan uzun süre yanıt gelmeyince, Özcan esprili bir şekilde, “Helal eden var mı? Valla ‘helal olsun’ diye bekliyordum ama hiç ses gelmedi” dedi.

Toplantı, kısa süren bu diyalogların ardından gündem maddeleriyle devam etti.