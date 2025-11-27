Yunanistan ve İsrail, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı birleşti. Yunan basınında yer alan haberde Washington merkezli Foundation For Defense Of Democracies (Demokrasileri Savunma Vakfı) raporuna yer verildi. “Yunanistan ve İsrail, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı askeri olarak birlik oluyor” başlığıyla servis edilen habere göre; ABD’nin Akdeniz’deki kilit ortaklarından İsrail ve Yunanistan arasındaki iş birliği “silah satışını” ve tatbikatları kapsıyor.



Haberde, Türkiye’nin savunma sanayindeki adımlarının Atina yönetiminde “kaygı” yarattığı belirtildi. Yunanistan’ın, 2025–2035 dönemini kapsayan 27 milyar dolarlık askeri modernizasyon planına vurgu yapıldı. Atina’nın, İsrail yapımı 36 adet PULS topçu füze sistemi alımı için müzakere yürüttüğü ifade edildi.

AŞİL KALKANI KARARI



Yunanistan’ın ayrıca, “Aşil Kalkanı” adını verdiği çok katmanlı hava savunması için İsrail sistemlerini istediğine dikkat çekildi. Haberde, “ABD’li uzmanlar, Türkiye’ye karşı hem İsrail’den hem de ABD’den Yunanistan’a ölümcül silah sistemleri satın alması için yeşil ışık yakılmasını öneriyor” ifadeleri kullanıldı.



İki ülkenin, 2021’de imzaladığı yaklaşık 1.65 milyar dolarlık anlaşma, Yunan hava kuvvetleri için bir eğitim merkezinin kurulmasını içeriyordu. İsrail ve Yunan ordusu, “iş birliğini güçlendirmek” amacıyla 5 Kasım’da hava ve 13 Kasım’da deniz tatbikatları gerçekleştirdi. Washington, son bir yılda Yunan askeri tesisleri ve limanlarının kullanımını genişletmek dahil Doğu Akdeniz’deki angajmanını artırdı.

TANSİYON YÜKSELİYOR



Ege’de Türk balıkçı teknelerine Yunan sahil güvenlik kuvvetleri tarafından ateş açılması, Türk F-16’larla yaşanan “Yunan hava sahası tartışmaları” Atina tarafından “tansiyonu yükselten” hamleler olarak aktarıldı. İsrail’in F-35 savaş uçaklarına sahip olduğu ve Yunanistan’ın da ABD’den bu uçağı sipariş ettiği belirtildi.