

İki yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli (54) geçen mart ayında hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya hesabından sık sık annesini anan Taylan, bugün aldığı acı bir haberle tekrar sarsıldı.

"TEYZEM, ANNEME KAVUŞTU"

Taylan, yaptığı paylaşımda teyzesinin vefat ettiğini duyurdu:

"Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte."