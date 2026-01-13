2026 yılı itibarıyla gayrimenkul satışlarında "gerçek satış bedeli" ile tapuda beyan edilen tutar arasındaki uyumsuzluklar daha yakından izlenecek.

MASAK kaynaklı para transferi denetimlerinin sıkılaştırılmasıyla, satış bedelinin bankacılık işlemleri ve resmi kayıtlarla uyumlu olması hedefleniyor. Satış bedeli–kayıt uyumsuzluklarının daha sıkı takip edileceği bu dönemde, tapu işlemlerinde gerçek bedelin beyan edilmesi zorunluluğu öne çıkıyor.

TAPU HARCI VE DÖNER SERMAYE HESAPLAMALARI

Tapu harcı oranı, satış bedelinin toplamda %4’ü olarak tahsil edilmeye devam ediyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, harç tutarını düşük göstermek amacıyla yapılan "rayiç bedel üzerinden beyan" girişimlerinin dijital sistemlerle daha kolay tespit edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, tapu işlemlerinde tahsil edilen döner sermaye bedeli 2026 tarifesiyle güncellenmiş bulunuyor. Bu ücret, her işlem için sabit bir rakam yerine; resmi tarife ve "yöresel katsayı" gibi unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Güncel kalemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan resmi tarife cetvelinde yer alıyor.

1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN EİDS ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, 1 Şubat 2026 itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor. Bu kapsamda;

Taşınmazını satmak isteyen malikler, emlak işletmesine e-Devlet üzerinden ilan yetkisi verebilecek.

E-Devlet yetkilendirmesi olmadan satılık taşınmaz ilanı yayımlanmasının önüne geçilecek.

Sistem ile sahte ilan, mükerrer ilan ve kapora dolandırıcılığı gibi mağduriyetlerin azaltılması amaçlanıyor.

"1 Şubat 2026'dan itibaren ise EİDS kapsamında e-Devlet yetkilendirmesi olmadan satılık taşınmaz ilanı yayımlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor." Bu uygulama ile gayrimenkul ticaretinde şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı işlemlerin engellenmesi planlanıyor.

Kamuoyuna yansıyan resmi yazışmalara göre, belirtilen tarihten itibaren tüm satılık konut ve taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması teknik bir zorunluluk olarak devreye alınacak.