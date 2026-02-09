Türkiye'nin 81 ilinde geçtiğimiz yıl boyunca toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleştirilirken, devir işlemi yapılan her tapu için satış bedelinin yüzde 4 oranında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na harç ödemesi gerçekleştirildi.



Dairenin satış bedelinin önemli bir bölümünün tapu harcına ödeniyor olması, yıllar içerisinde alıcı ve satıcı tarafların birbiriyle uzlaşarak satış işlemi için daha düşük miktarda beyan vermesine neden olurken, bu usulsüzlükle mücadele için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) denetimleri sıkılaştırdı.

Ocak ayı boyunca on binlerce alım-satım işlemi için tebligat hazırlayan GİB, adreslere gönderdiği çağrı kağıdında, son 5 yıl içerisinde tapu alımı ya da satımı gerçekleştiren ve işlemleri şüpheli gözüken tarafları savunma vermeye davet etti.



5 GÜN İÇİNDE BAŞVURMAYANA YÜZDE 100 CEZA UYGULANACAK



Geçtiğimiz aylarda Meclis'te kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanacak vergi ziyaı cezası yüzde 25 seviyesinden yüzde 100'e yükseltilmişti.



Bu durum, beyan edilen tutar ile gerçek bedel arasındaki farkın iki katı oranında ödeme yapılmasını zorunlu kılarken, bu denli ağır vergi yüküyle karşılaşmak istemeyen taraflar, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) pişmanlık başvurusunda bulunabilecek.





İzahat vermeye davet edilen tarafların, tebligat kendilerine ulaştıktan sonraki 5 gün içerisinde savunma vermeleri ve usulsüz bildirimde bulunduklarını kabul etmeleri halinde taraflara herhangi bir vergi ziyaı cezası uygulanmayacak. Bu şekilde başvuruda bulunan tapu sahipleri yalnızca, satışın gerçekleştirildiği yıl beyan edilen gelir ile gerçek tutar arasındaki farkı, aradan geçen yılların yasal faizi eklenerek ödemek zorunda bırakılacak.