Uzun yıllardır gayrimenkul satışlarında uygulanan “tapuya düşük bedel gösterme” dönemi, 2026 itibarıyla sıkı denetimlerle sona eriyor. Tapu işlemlerinde beyan edilen satış tutarı ile banka üzerinden yapılan para transferleri karşılaştırılacak ve resmi kayıtlarda gerçek satış bedeli esas alınacak. Tapu harcı oranı toplam satış bedelinin yüzde 4’ü olarak uygulanmaya devam ederken, rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilen düşük beyanların artık daha kolay tespit edilmesi bekleniyor. 1 ŞUBAT 2026'DAN İTİBAREN YAYIMLANMAYACAK Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında ise taşınmaz satış ilanlarında e-Devlet üzerinden yetkilendirme şartı getiriliyor. 1 Şubat 2026’dan sonra malik onayı olmadan satılık ilan yayımlanamayacak. Emlak danışmanları yalnızca taşınmaz sahibinin verdiği dijital yetkiyle ilan oluşturabilecek, doğrulanan ilanlar “Doğrulanmış İlan” etiketiyle yayınlanacak. Uygulamayla sahte, mükerrer ilanlar ve dolandırıcılık girişimlerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

