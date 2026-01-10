Orman vasfını yitirmiş 2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı sürecinde yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla yasal düzenleme yapılıyor. Meclis’e sunulan taslağa göre, başvuru ve ödeme şartlarını yerine getirmediği için hak kaybı yaşayan vatandaşlara yeni bir takvim oluşturuluyor.

Hazırlanan kanun teklifi yasalaştığında; süresi içinde başvuru yapmayanlar, tebliğ edilen bedeli ödemeyenler ve taksitli satışlarda ikiden fazla taksitini aksatanlar için son tarih 31 Temmuz 2026 olacak. Bu sayede, ödeme yapmadığı için satış sözleşmesi feshedilme noktasına gelen vatandaşların mülkiyet hakları korunacak.

FAİZ HESABI TÜFE'YE GÖRE YAPILACAK

Geciken ödemeler için hesaplanacak bedel artışında TÜFE aylık değişim oranları esas alınacak. Ancak hesaplanan yıllık artış, kanuni faiz oranının iki katını geçemeyecek böylece vatandaşın aşırı yüksek faiz yükü altında kalması önlenecek.

NTV'de yer alan habere göre, düzenleme ile mülkiyet sorunlarının hukuki ihtilafa dönüşmeden çözülmesi hedefleniyor. Belirlenen tarihe kadar yükümlülüklerini yerine getiren hak sahipleri, tapu alma süreçlerini tamamlayabilecek.