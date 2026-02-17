Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin birinci taksit dönemi 1 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar devam edecek.

Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor.

İlk taksit Mart–Mayıs döneminde ödenirken, ikinci taksit ise Kasım ayında yatırılıyor. Uzmanlar, son gün yoğunluğu ve olası sistem aksaklıklarına karşı ödemelerin erken yapılmasını öneriyor.

ZAMANINDA ÖDEMEYEN GECİKME ZAMMIYLA KARŞILAŞACAK

Ödeme süresini kaçıran mülk sahipleri için gecikme zammı uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan gecikme faizi, borcun her ay artmasına neden oluyor.

Bu nedenle tapu sahiplerinin 31 Mayıs tarihini geçirmemesi büyük önem taşıyor. Aksi halde hem ana para hem de faiz yükü artabiliyor.

ÖDEMELER NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu ilçe veya il belediyelerine yapılıyor. Günümüzde dijital altyapı sayesinde ödeme seçenekleri oldukça geniş:

-Belediye veznelerinden nakit veya kredi kartıyla,

-Belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden,

-Anlaşmalı bankaların şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla,

-e-Devlet üzerinden borç sorgulama bağlantıları kullanılarak.

Bu yöntemler özellikle birden fazla gayrimenkule sahip olanlar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar için önemli kolaylık sağlıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Her tapu sahibi emlak vergisi ödemek zorunda değil. Mevzuata göre belirli şartları taşıyan bazı gruplar muafiyet hakkından yararlanabiliyor.

-Brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olan;

-Emekliler,

-Engelliler,

-Geliri olmayan ev hanımları,

-Şehit yakınları ve gaziler, emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Ancak bu haktan yararlanmak için ilgili belediyeye başvurarak beyanname verilmesi gerekiyor.

TAPU SAHİPLERİNE SON GÜN UYARISI

1 Mart’ta başlayacak ilk taksit döneminde ödemesini zamanında yapmayan tapu sahipleri gecikme zammıyla karşılaşacak.

Uzmanlar, hem faiz yüküyle karşılaşmamak hem de son gün yoğunluğundan etkilenmemek için işlemlerin erkenden tamamlanması gerektiğini vurguluyor.