Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenleme, emlak vergisi ve tapu harçlarında önemli artışların önünü açtı. Yeni uygulamayla birlikte 2026 yılı itibarıyla bina ve arazi vergi değerlerine üst sınır getirilirken, tapu işlemlerini geciktirenler için ciddi mali yükler gündeme geldi.

Yapılan düzenlemeye göre, 2026 yılında emlak vergisine esas alınacak bina ve arsa değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla üç katı olabilecek. Bu artış, özellikle konut satın almasına rağmen tapu devrini henüz tamamlamamış olanları yakından ilgilendiriyor.

Uzmanlara göre, 31 Aralık 2025 tarihinden sonra yapılacak tapu işlemlerinde harç tutarları da aynı oranda artacak. Tapu harcı hesaplamalarında emlak vergisine esas rayiç bedelin sıkça kullanılması nedeniyle, yeni yılda tapu masrafları ciddi seviyelere çıkabilecek.

Örneğin, 2025 yılında emlak vergisi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026’da vergilendirmeye esas değeri 9 milyon liraya kadar yükselebilecek.

Bu durumda bugün yaklaşık 120 bin lira olan toplam tapu harcı, yeni yılda 360 bin liraya kadar çıkabilecek. Harç bedeli alıcı ve satıcı arasında eşit paylaşıldığında, taraf başına düşen tutar da önemli ölçüde artmış olacak.

Uzmanlar, tapusunu henüz almamış olan konut sahiplerine yıl sonu uyarısında bulunuyor. Daha yüksek tapu harcı ödememek için işlemlerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasının kritik olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan emlak vergisi değerlerinin 2027, 2028 ve 2029 yıllarında ise her yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacağı belirtiliyor.