Türkiye’de son yıllarda hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri, özellikle deprem riskinin gölgesinde daha kritik bir hale geldi. Kentsel dönüşüm sürecine dahil olan tapu sahipleri için en önemli konu, imzalanacak sözleşmelerin güvenilirliği.

Uzmanlar, hak kayıplarının önüne geçmek için her belgenin detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Yanlış veya eksik hazırlanmış bir sözleşme, ilerleyen aşamalarda telafisi zor mağduriyetlere yol açabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken başlıca noktaları şöyle sıralıyor:

Proje detayları şeffaf olmalı: Başlangıç ve bitiş tarihleri, teslim süresi ve teknik detaylar net bir şekilde belirtilmeli.

Değer hesapları açık olmalı: Eski taşınmazın yeni projedeki karşılığı ile olası değer artışları yazılı olarak güvence altına alınmalı.

Hukuki güvenceler tanımlanmalı: Kiracılar için geçici konut hakkı, tahliye süreçleri ve dava hakları açıkça düzenlenmeli.

Sigorta ve teminatlar unutulmamalı: İnşaat sürecinde olası zararlar sigorta ile güvence altına alınmalı, müteahhitin mali gücü teminatlarla desteklenmeli.

Ödeme planı netleşmeli: Katkı payları, ödeme takvimi ve ek yükümlülükler sözleşmede ayrıntılı yer almalı.

Yasal izinler belgelenmeli: Ruhsatlar eksiksiz olmalı, olası uyuşmazlıklarda çözüm yolları (arabuluculuk, dava vb.) net biçimde tanımlanmalı.

Esneklik maddeleri eklenmeli: Uzun soluklu projelerde doğabilecek revizyonlar için sözleşmede esneklik sağlayacak hükümler bulunmalı.

Uzmanlar, kentsel dönüşüm sürecine dahil olacak tapu sahiplerinin mutlaka bilinçli hareket etmesini öneriyor. Sözleşmenin her maddesi titizlikle incelenmeli ve gerekirse bir hukukçudan profesyonel destek alınmalı. Çünkü bugün atılacak bir imza, yarın yaşanabilecek büyük hak kayıplarının önüne geçebilir.