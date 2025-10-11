Tapu sahipleri ve kredi kartı kullanıcıları için “90 gün” uyarısı geldi.

Hukuk ve ekonomi uzmanları, tapu devri, miras ve ipotek işlemlerinde olduğu gibi kredi kartı borçlarının da belirli süreler içinde tamamlanması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşların gecikmeler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları konusunda uyarıyor.

H İ SSEL İ TAPULARDA ' Ö N ALIM HAKKI' S Ü RES İ 90 G Ü N

Gayrimenkul ve finans sektörlerinde yürürlükte olan bazı uygulamalara göre, işlemlerin belirli sürelerde yapılması hem mülkiyet hem de finansal güven açısından önem taşıyor.

Özellikle hisseli tapularda, satış işlemi sonrasında diğer hissedarların ön alım (şufa) hakkını kullanabilmeleri için 90 günlük yasal bir süre bulunuyor.

Bu süre içinde dava açılmaması hâlinde söz konusu hak ortadan kalkabiliyor.

Uzmanlar, bu durumun tüm tapu işlemlerini kapsamadığını, yalnızca belirli hisseli satışlara ilişkin olduğunu belirterek vatandaşları bilgilendirdi.

KRED İ KARTI BOR Ç LARINDA 90 G Ü N SONRASI YASAL TAK İ P R İ SK İ

Benzer şekilde, kredi kartı borçlarını 90 gün boyunca ödemeyen kullanıcılar da yasal takibe düşme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Bankacılık uygulamalarına göre, borcun üç ay boyunca ödenmemesi hâlinde dosya “takip” statüsüne geçiyor ve kişinin kredi notu düşüyor.

Bu durum, ilerleyen dönemde kredi veya finansman kullanmayı zorlaştırabiliyor.

UZMANLARDAN '90 G Ü N Ü İ HMAL ETMEY İ N' UYARISI

Uzmanlar, 90 günlük sürelerin yalnızca “idari bir prosedür” olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Tapu işlemlerinde zamanında başvuru yapmamanın hak kaybına, kredi kartı ödemelerinde gecikmenin ise sicil bozulmasına yol açabileceğini belirtiyorlar.

Vatandaşların hem tapu işlemlerinde hem de finansal yükümlülüklerinde süreleri dikkatle takip etmeleri, olası hukuki ve maddi kayıpların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.