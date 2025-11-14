Türkiye'de ve dünyada her yıl binlerce kişi tapu işlemlerinde yapılan basit hatalar nedeniyle mağdur oluyor. Eksik belge, yanlış beyan ve okuduğunu anlamadan atılan imza gibi durumlar, kimi zaman kişinin yıllarca biriktiğini birikiminin, elinde olan varının yoğunun tek kalemde kaybetmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, tapu müdürlüğünde atılan her imzanın büyük bir önem taşıdığının altını çiziyor.

'OKUMADAN İMZA ATAN YANDI'

Birçok vatandaş, işlemlerin hızla tamamlanması amacıyla tapu senedini veya sözleşmeyi okumadan imzalıyor. Ancak bu durum, ilerleyen süreçte geri dönüşü olmayan maddi kayıplara neden olabiliyor.

YANLIŞ ADA-PARSEL BİLGİSİNE DİKKAT

Uzmanlara göre tapu senedindeki en yaygın hata, taşınmaza ait ada ve parsel bilgilerinin yanlış yazılması. Bu hata fark edilmediğinde kişi satın aldığı yer yerine tamamen farklı bir mülke sahipmiş gibi görünüyor. Yıllar sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar ise büyük davalara ve mal kaybına yol açıyor.

VEKALETLE SATIŞTA BÜYÜK TEHLİKE

Vekalet verilen kişinin kötü niyetli davranması ya da geniş kapsamlı vekaletname düzenlenmesi, mülk sahibinin haberi olmadan satış yapılması riskini doğuruyor. Bu durum da “varını yoğunu kaybeden” mağdurların en sık karşılaştığı senaryolar arasında yer alıyor.

TAPU DOLANDIRICILIĞI DA ARTTI

Son yıllarda dijital ortamda artan sahte link ve e-imza yönlendirmeleri, tapu dolandırıcılığının yeni boyutunu oluşturuyor.

-Sahte SMS ve Linklerle Kandırıyorlar

Tapu randevusu veya harç ödemesi gibi gerekçelerle gönderilen sahte mesajlar, vatandaşları sahte sitelere yönlendiriyor. Bilgilerini paylaşan kişiler hem parasını hem de mülkiyet hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

-Kimlik Paylaşımı Büyük Risk

Kimlik görseli veya e-Devlet şifresi gibi bilgilerini paylaşan kişiler, kendi adlarına yapılan satışlardan ancak işlem tamamlandıktan sonra haberdar olabiliyor.

“HER ADIMI KONTROL EDİN” UYARISI!

Uzmanlar, tapu işlemi yaparken aşağıdaki adımlara mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:

-Tapu senedini imzalamadan önce baştan sona okuyun

-Ada, parsel ve bağımsız bölüm numaralarını kontrol edin

-Sadece güvendiğiniz kişilere vekalet verin, kapsamını sınırlı tutun

-Tapu harçlarının ödendiği resmi siteler dışında hiçbir linke tıklamayın

-Tapu müdürlüğünün sunduğu SMS Bilgilendirme Sistemi’ne kayıt olun.