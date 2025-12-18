Tapu ve kadastro işlemlerinde kullanılan renkler, taşınmazın hukuki statüsünü, kullanım amacını ve yapı durumunu ayırt etmek için önemli bir gösterge olarak kullanılıyor. Özellikle tapu planları ve kadastro paftalarında yer alan bu renkler, alım-satım sürecinde vatandaşlar için yol gösterici niteliği taşıyor. Bu nedenle mavi ve pembe tapu kavramları en çok merak edilen konular arasında.

PEMBE TAPU NE ANLAMA GELİYOR?

Pembe renkli tapu, kat mülkiyeti kurulmuş ve oturma izni ayni iskan alınmış taşınmazları ifade ediyor. Bu tapu türü, yapının tüm yasal süreçlerinin tamamlandığını ve bağımsız bölümlerin resmen kullanılabilir durumda olduğunu gösteriyor.

Apartman daireleri, ofisler, iş yerleri ve dükkanlar gibi yapılar genellikle pembe tapu ile kayıt altına alınıyor. Pembe tapuya sahip taşınmazlar, bankalar tarafından da daha güvenli görüldüğü için kredi işlemlerinde avantaj sağlayabiliyor.

MAVİ TAPU NE ANLAMA GELİYOR?

Mavi renkli tapu ise halk arasında arsa tapusu olarak biliniyor. Üzerinde henüz yapı bulunmayan arsalar ya da yapı olsa bile kat mülkiyeti kurulmamış veya oturma izni alınmamış taşınmazlar bu renkle gösteriliyor.

Tarla, bağ, bahçe, imara açılmamış araziler ve yapılaşma izni bulunmayan alanlar da mavi tapu kapsamına giriyor. Bu tür taşınmazlarda yapılaşma, belediye ve imar mevzuatına bağlı olduğu için alım-satım öncesinde detaylı araştırma yapılması önem taşıyor.

RENKLER BU YÜZDEN ÖNEMLİ

Tapuda kullanılan renkler, taşınmazın yasal durumu hakkında ilk bakışta bilgi verir. Pembe tapu, mülkün kullanım açısından daha net ve güvenli bir statüde olduğunu gösterirken; mavi tapu, imar ve yapılaşma açısından ek araştırma gerektirebileceğine işaret eder.

Uzmanlar, tapu alım-satım işlemlerinde sadece taşınmazın konumuna ve fiyatına değil, tapu rengine ve hukuki niteliğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.