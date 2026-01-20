Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan 12. Yargı Paketi'nin içeriği yavaş yavaş netleşiyor.

Yargılama esaslarına yönelik yenilikler içeren pakette dikkat çeken değişikliklerden biri de noter belgeleri ve bonolara getirilecek QR kod zorunluluğu olmakta.

TAPULARA QR KOD EKLENECEK

Pakette yer alacak değişiklikle noterler tarafından düzenlenen belgeler üzerinde karekodun yer alması zorunlu hale gelecek.

Belgenin içeriği ve geçerliliği, Türkiye Noterler Birliğine ait uygulama veya internet sitesi üzerinden karekodla kontrol edilebilecek. Böylece, belgeler üzerinde yapılabilecek sahteciliklerin engellenmesi amaçlanıyor. Bu durum 2023 yılında gayrimenkul satış sözleşmesi yapma ve tapu devri işlemi gerçekleştirme yetkisi verilen noterlerin hazırlayacağı taşınmaz satış işlemlerinde de aynı şekilde uygulanacak.

ESKİ TAPUSU OLANLAR KULLANMAYA DEVAM EDEBİLECEK



Mevcut gayrimenkulleri uzun süredir elinde tutan ve sahip olduğu tapuda QR kod bulunmayan vatandaşların ise herhangi bir girişimde bulunmaları gerekmiyor.



Noter ya da Tapu Müdürlükleri üzerinden yapılacak devir işlemlerinde yeni nesil tapuların tamamı QR kodlu şekilde teslim edilecek. Eski tip tapuların kullanım süresine yönelik herhangi bir kısıtlama ise bulunmamakta.



Mevcut tapusunu kaybeden ya da devir gerçekleştiren hak sahiplerine verilecek yeni tapularda ise QR kod bulunması zorunlu olacak.