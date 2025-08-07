Yakın zamanda başlatılan e-imza soruşturmaları, bazı dolandırıcılık vakalarının ortaya çıkmasıyla birlikte tapu işlemlerine dair güvenlik açıklarını gündeme taşıdı. Bu durum, birçok tapu sahibinin süreci gözden geçirmesine ve ek güvenlik önlemleri almasına neden oldu.

İki aşamalı doğrulama sistemi

Web Tapu sisteminde yapılan başvurularda çift katmanlı güvenlik sistemi uygulanıyor. Yalnızca e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yeterli olmuyor. Kullanıcının, e-Devlet hesabına tanımlı bir cep telefonu üzerinden doğrulama yapması gerekiyor. Bu sayede işlem güvenliği artırılıyor.

e-Devlet Kapısı’nda uygulanan iki aşamalı doğrulama sistemi sayesinde, şifre bilinse dahi telefon doğrulaması yapılmadan sisteme giriş sağlanamıyor. Bu, yetkisiz erişimleri önlemeyi amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Tapusunu güvence altına almak isteyenler ne yapmalı?

Taşınmaz sahipleri, Web Tapu sistemi üzerinden ‘İşlem Yapılamaz’ beyanı girerek tapuları üzerinde herhangi bir işlem yapılmasını engelleyebiliyor. Bu işlem, vekalet verilmiş olsa dahi hiçbir alım-satım ya da devir işleminin yapılamamasını sağlıyor. Tapu sahibinin talebi olmadan sistem izin vermiyor.

Web Tapu sistemine iki aşamalı doğrulama ile giriş yapın.

Tapunuza “işlem yapılamaz” beyanı ekleyin.

E-Devlet hesabınızı kimseyle paylaşmayın.

Vekalet verdiğiniz kişilerin yetkilerini sınırlı tutun.

Düzenli aralıklarla tapu bilgilerinizi kontrol edin.

E-İmza nedir, ne işe yarar?

Elektronik imza, tapu işlemlerinin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan, kişinin kimliğini doğrulayan dijital bir imzadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sunduğu bu sistem sayesinde işlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Güvenlik daha yüksek

Tapu dairelerinde fiziksel işlemler ise artık çipli kimlik kartı üzerinden yürütülüyor. Eski kimliklerle işlem yapılamazken, çipli kartlar biyometrik cihazlara takılıyor ve parmak izi doğrulaması yapılmadan hiçbir işlem gerçekleştirilemiyor. Böylece kişinin hem kimliği hem de fiziksel varlığı doğrulanmış oluyor.

Vekaletli işlemlerde ek kontrol

Vekaletle yapılan işlemlerde de güvenlik duvarı oluşturulmuş durumda. Noterler Birliği’nin dijital sistemine entegre edilen Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, her vekalet belgesini elektronik ortamda sorguluyor ve geçerliliğini kontrol ediyor. Bu uygulama, sahte vekaletlerle işlem yapılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Tetikte olmakta fayda var!

Tüm bu önlemlere rağmen sahtecilik vakaları, kullanıcıların temkinli davranmasını gerektiriyor. Hem dijital hem fiziksel doğrulama sistemleri ile tapu işlemleri güvence altına alınsa da, vatandaşların kişisel bilgilerini korumaları ve düzenli olarak tapularını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.