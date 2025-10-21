Ev sahibi olmak birçok kişi için bir dönüm noktası. Ancak alım sürecinde yeterince araştırma yapılmaması, ileride hukuki sorunlara zemin hazırlayabiliyor.

Gayrimenkul hukukunda sıkça karşılaşılan hatalar arasında tapu kayıtlarının yeterince incelenmemesi, iskan durumu kontrol edilmeden alım yapılması ve elden ödeme yapılması gibi konular öne çıkıyor.

TAPUDA “K AT İ RT İ FAKI ” İ BARES İ NE D İ KKAT ED İ N

Tapu belgesinde yer alan “kat irtifakı” veya “kat mülkiyeti” ifadeleri, alıcıların en çok gözden kaçırdığı detaylardan biri.

Avukat Orhan Bozdere, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada bu konunun önemini şöyle vurguladı:

“Tapuda ‘kat irtifakı’ yazıyorsa bina hâlâ inşaat aşamasındadır. ‘Kat mülkiyeti’ ise tam mülkiyet hakkının kazanıldığını gösterir. Bu ayrım, gayrimenkulün yasal durumunu doğrudan etkiler.”

Bozdere ayrıca, ipotek, haciz ya da şerh gibi kayıtların Tapu Müdürlüğü’nden mutlaka sorgulanması gerektiğini, aksi durumda önceki sahibin borçlarının yeni alıcıyı zor durumda bırakabileceğini belirtti.

ELDEN PARA VERMEY İ N, BANKA Ü ZER İ NDEN G Ö NDER İ N

Gayrimenkul bedelinin elden ödenmesi, ispat açısından ciddi riskler doğurabiliyor.

Bozdere, bu konuda şu uyarıda bulundu:

“Ev bedelinin tamamı banka aracılığıyla gönderilmelidir. Elden yapılan ödemelerde, ileride çıkabilecek davalarda ispat yükü büyük zorluk yaratır.”

TAPUDA GER Ç EK BEDEL İ G Ö STER İ N

Son dönemlerde vergi dairelerinin gayrimenkul satışlarını yakından incelediğini hatırlatan Bozdere, tapuda düşük bedel gösterilmesinin hem cezai yaptırım hem de hukuki sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

“Tapuda beyan edilen rakam, satış bedeliyle uyumlu olmalı. Farklılık, ciddi vergi cezalarına yol açabilir.”

K İ RACILARA HER MADDEY İ OKUYUN UYARISI!

Ev kiralayacaklar için de benzer riskler söz konusu. Kira sözleşmesinin her maddesinin dikkatlice okunması gerektiğini belirten Bozdere, şu uyarıyı yaptı:

“Kiralanan evin sahibinin gerçekten malik ya da vekil olup olmadığı, tapu belgesi veya vekaletnameyle mutlaka doğrulanmalı.”

DEPOZ İ TO, ARTI Ş ORANI VE BO Ş BELGELER TEHL İ KEL İ

Bozdere’ye göre sözleşmede depozitonun kira bedeli olarak belirtilmesi, iade sürecini doğrudan etkiliyor.

“Eğer sözleşmede depozito kira bedeli olarak yazılmışsa, fesih halinde o günkü kira bedeli kadar iade yapılır. Aksi halde yalnızca ödenen miktar geçerlidir.”

Ayrıca, sözleşmede boş alan bırakılmaması, kira artış oranının net şekilde yazılması ve boş tahliye taahhütnamesi imzalanmaması gerektiğini de vurguladı.