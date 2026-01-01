Türkiye’de yıllardır süren, gerçek değeri 10 milyon lira olan bir konutun tapuda rayiç değer olan 3 milyon liradan gösterilmesi uygulaması, hem vergi kaybına hem de ciddi bir kayıt dışı ekonomiye yol açıyordu.

Bu yöntemle 400 bin lira harç ödemesi gerekirken 120 bin lira ödeyen taraflar, devlete 280 bin lira vergi kaybı oluşturuyordu. MASAK’ın para hareketlerine yönelik yeni sıkı denetimleri bu usulleri tamamen ortadan kaldıracak.

ARTIK TAPUDA GERÇEK SATIŞ BEDELİ NE İSE BANKA HAREKETİ DE AYNI OLACAK

Belediyelerin verdiği rayiç değerler, 2026’da da reel satış bedellerinin altında kalmaya devam edecek olsa da bankalar üzerinden yapılacak para transferleri nedeniyle gerçek değer gizlenemeyecek.

2 Ocak 2026’da satış yapacak bir mülk için alıcı ile satıcı, tapuda beyan edilen gerçek değer ne ise bankadan da tam olarak bu tutarı göndermek zorunda olacak.

Bankalar, hesaba gelen paranın neye karşılık olduğunu açıklayan belge isteyecek. Böylece tapuda düşük gösterimle yapılan satış tamamen engellenmiş olacak.

“Nakit çeker veririm, kimsenin haberi olmaz” düşüncesi de geçerliliğini yitiriyor. Bankadan yüksek meblağlı nakit çekişlerinde paranın kullanım amacı beyan edilecek.

Satıcı aynı nakdi sisteme sokmak istediğinde banka bu kaynağa dair açıklama ve gerektiğinde belge talep edecek. MASAK, bu verileri düzenli olarak inceleyecek.

“KİMSE SORMUYORDU, AMA ARTIK SORACAKLAR”

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, sektörde yıllardır süren uygulamaların artık tamamen denetim altında olduğunu vurguladı:

“5 milyonluk satışı 1 milyon gösterip kalanını başka hesaplara aktarıyorlardı. Kimse ‘Bu para sana niye geldi?’ demiyordu ama şimdi diyecekler. Para transferlerinde izahat ve belge sunma dönemi başladı” açıklamasında bulundu.

Aşa’ya göre vatandaşın düşük beyan yapmasının temel nedeni tapu harçlarının yüksekliği ve satıştan doğan olası gelir vergisi yükü. Bu nedenle bir defaya mahsus beyan affı çağrısını yineledi.

-“Rayiç bedel kalkacak, tapular gerçek değer üzerinden kesilecek”

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam ise kısa süre içinde rayiç bedel sisteminin tamamen ortadan kalkacağını belirterek şu bilgileri verdi:

“Gayrimenkullerin değerleme raporuyla satılması yönünde çalışmalar devam ediyor. Bunlar bir araya geldiğinde tapular artık reel fiyat üzerinden düzenlenecek” dedi.

Akçam ayrıca tapu harçlarında yüzde 50 indirim planının gündemde olduğunu söyledi. Harçların toplamda yüzde 4’ten yüzde 2’ye düşürülmesiyle alıcı ve satıcının daha düşük maliyetle işlem yapabileceğini belirtti.

“10 milyon liralık evde 400 bin lira tapu harcı çıkıyor. Genelde alıcı tüm masrafı ödüyor ve bu büyük bir yük. Yeni düzenlemeler ile 2026’nın ikinci yarısından itibaren reel fiyatlarla tapu işlemleri standart hale gelecek” değerlendirmesinde bulundu.