Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynanan 3’ncü Lig 1’nci Grup maçında Bulvarspor-Küçükçekmece Sinop Spor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle 2-2 devam eden maçın 90’ncı dakikasında Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. futbolcusu Enes İlkin takımını öne geçiren 3’üncü golü attı.

3’üncü golün ardından Bulvar Spor taraftarları sahaya inerek konuk takım oyuncularına müdahale etmek istedi. Bu sırada konuk takım futbolcuları ve ev sahibi takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekiplerinin engellemeye çalıştığı olaylar sırasında Küçükçekmece Sinop Sporlu iki futbolcu hafif şekilde yaralandı.

Ev sahibi takımdan bazı taraftarların gözaltına alındığı olaylar sonrası polisin, sahaya atlayan ve elinde bıçak olduğu ihbar edilen Bulvar Sporlu taraftarı aradığı öğrenildi.

Yaklaşık 15 dakika olaylar nedeniyle duran oyun devam etti. Hakem tarafından 7 dakika daha oynatılan karşılaşma 3-2 Küçükçekmece Sinop Spor galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşma sonrası Küçükçekmece Sinop Spor yöneticileri yaşanan olaylara tepki göstererek, karşılaşma boyunca rakip takım aleyhine kötü tezahürat yapan Bulvar Sporlu taraftarların Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’na şişe, çakmak gibi madde sokmalarını ve sahaya atmalarını eleştirdi.