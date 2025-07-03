Paul Onuachu’ya büyük coşkuyla kavuşan Trabzonspor, transferde vites yükseltmeye devam ediyor. Bordo-mavililerin hedefindeki yeni isim Leonardo Paredes... Önceki gün havalimanında bordo-mavililer, Onuachu’ya sevgi gösterisinde bulunurken “Taraftar çıldırdı, Paredes’i de istiyor” diye tempo tuttu.
31 yaşındaki yıldız futbolcu için sosyal medyada kısa sürede yaklaşık 50 bin paylaşım yapıldı. Yönetim, Roma’ya 31 yaşındaki orta saha için teklif yapacak. İtalyan kulübün yeni sezonda Paredes’i kadroda düşünmediği öğrenildi.