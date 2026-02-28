Galatasaray, 2025-26 sezonunda geçmişe uzanan özel bir koleksiyonu satışa sundu. Sarı kırmızılı kulüp, 1980-81 sezonunda kullanılan armasız formayı günümüz detaylarıyla yeniden tasarlayarak taraftarının beğenisine sundu.

Kulübün tanıttığı ürünler yalnızca günlük kullanım için değil. Puma'nın ürettiği Retro formalar, yeni sezonda maçlarda da tercih edilebilecek. 1980-81 yıllarında futbolcuların giydiği sade tasarım, bu kez modern üretim teknikleriyle hazırlandı. Ancak reklam filminde taraftarı öfkelendiren bir durum yaşandı.

TERİM'İN ÜZERİ KAPATILDI

Ancak dönemin takım kaptanı Fatih Terim'in tanıtım filminde yer almaması ve sansüre uğraması taraftarların dikkatini çekti. Sarı kırmızılı ekibin efsanesi Terim'in de yer aldığı takım fotoğrafının ekrana geldiği anlarda deneyimli futbol adamının üzerinin parmakla kapatılmasının ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi.

Söz konusu formalarla özdeşleşen Fatih Terim'in tanıtımda yer almaması ve üzerinin kapatılması Galatasaraylı taraftarlarca yoğun eleştiri aldı.

Taraftarların tepki olarak yaptığı paylaşımların bazıları şu şekilde: