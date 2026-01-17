Süper Lig’in 18’inci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların tepki gösterdiği İlkay Gündoğan, beIN Sports'a konuştu.

İlkay Gündoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki bizim için çok üzücü bir skor. Buradaki beklentimiz elbette çok daha farklıydı. Daha genel bir çerçeveden konuşmak istiyorum. Bu kulübün, bu camianın ve bu taraftarın bizden belirli beklentileri var. Bizim de kendi adımıza beklentilerimiz var. Bunlar; şampiyonluklar kazanmak, başarılı olmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu almamız gerekiyor.

Tecrübeli bir oyuncu, takımın liderlerinden biri olarak bu sorumluluğu ilk önce benim almam gerekiyor. Bu yüzden her gün daha iyi olmak için çalışmalıyız. Böyle skorlar hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de bu noktada son derece anlaşılır ve normal. Yapmamız gereken tek şey; daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve herkesin bunun üzerine daha fazla koyması. Çünkü dediğim gibi, herkesin, özellikle de bizim kendi beklentilerimiz çok yüksek. Seviyeyi yukarı koyuyorsak, ona uygun şekilde daha iyi olmak zorundayız.

Kariyer olarak üst seviyede futbol oynuyorsan, her üç-dört günde bir maça hem mental hem de fiziksel olarak hazır olman gerekir. Bunun bir bahanesi yok. Sonuçta hepimiz profesyoneliz. Haftada bir maç da olur, haftada iki-üç maç da olur; fark etmez. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Bunun bir özrü yok. Hepimiz profesyonel futbolcuyuz, hepimiz kazanmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden her gün bunu kendimize, takım arkadaşlarımıza, bu kulübe ve bu taraftara ispatlamak zorundayız.

Atletico Madrid maçına gelirsek… Kulüp adına çok önemli bir maç. Gelecek açısından da çok kıymetli. O maça farklı bir özgüvenle çıkmak isterdik ama bu yeni bir maç, sıfırdan başlayacak bir karşılaşma. Kendi stadımızda, taraftarımızla birlikte oynayacağız. Daha önce Liverpool maçında olduğu gibi özel bir akşam yaşamıştık. İnşallah sahaya en iyi performansımızı koyar ve iyi bir skor alırız. Çünkü bu taraftar, bu camia bunu hak ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız."