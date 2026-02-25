İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da taraftarlar takımın performansına adeta ateş püskürdü. Son 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan İtalyan ekibinin kötü gidişatından ötürü taraftarlardan ilginç bir protesto geldi. TESİSLERE KAMYONLA GELDİLER Torino taraftarlarından oluşan bir grup, takımın performansından duydukları rahatsızlığı ifade etmek için tesislerin kapısına bir kamyon dışkı bıraktı. Tesislerin kapsına tepkilerini ifade eden bir pankart da bırakan taraftarlar daha sonra bölgeden ayrıldı. İtalyan basını söz konusu eylemi 'çirkin protesto' olarak değerlendirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.