Derbi öncesinde sarı-lacivertli takımın Brezilyalı kalecisi Ederson ile Kolombiyalı forvet Jhon Duran, kulüpten izin alarak noel tatili için ülkeden ayrıldı. Bu nedenle Ederson, Beşiktaş karşısında kadrodaki yerini Tarık'a bıraktı.

YENİLGİ SONRASI HEDEF OLDULAR

Derbinin kaybedilmesinin ardından bazı Fenerbahçe taraftarları sosyal medya üzerinden Ederson'a ve eşi Lais Moraes'e sert tepki gösterdi. Tepkilerin dozunun yükseldiği yorumlarda yıldız kaleciye yönelik "Türkiye'ye dönmeyin" gibi ifadeler dikkat çekti.

EŞİ MORAES'TEN SERT ÇIKIŞ

Gelen tepkilere sessiz kalmayan Ederson'un eşi Lais Moares, kendi sosyal medya hesabından taraftarlara yanıt verdi. Moraes, yapılan yorumlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Saygı istiyoruz. Bizden talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Burada kimseye saygısızlık yapma hakkı tanımıyorum.

Burası benim Instagram hesabım. Beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu alan, eşimin profesyonel kariyerinden ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın."