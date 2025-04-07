Çinli medya kuruluşu Caijing’in haberine göre, Microsoft’un Çin’deki ortak girişimi olan Wicresoft, Salı günü itibarıyla ülkedeki faaliyetlerini durduracak, tüm çalışanlarını işten çıkaracak. Bu karar, Trump tarifeleri sebebiyle Asya piyasasında yaşanan depremden sonra gerçekleşti.

Şirketin faaliyetlerini durdurmasıyla, yaklaşık 2 bin çalışanın işten çıkarılacak. Adımın, Microsoft’un Çin’deki satış sonrası destek hizmetlerini Wicresoft üzerinden yürütmeye son verme kararıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Söz konusu ekip, Microsoft’un ülkedeki dış kaynaklı teknik destek ağının ana gövdesini oluşturuyordu.

Caijing, işten çıkarmaların büyük oranda bu ekibi kapsayacağını bildirdi. Microsoft’un Çin’deki diğer operasyonlarına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Wicresoft’un kapanması, Microsoft’un Çin'deki Windows ve Office kullanıcılarına nasıl hizmet vereceği konusunda soru işaretlerine yol açtı. Windows ve Microsoft Office, Çin'de en çok kullanılan yazılımlar arasında.

MICROSOFT ÇİN'DEN KAÇIYOR

Microsoft, son yıllarda ABD ile Çin arasında artan siyasi ve ticari gerilimler nedeniyle Çin pazarındaki varlığını azaltıyor.

Şirket, 2002 yılında Wicresoft’u Çin’deki ilk ortak girişimi olarak kurmuştu. Wicresoft, internet sitesine göre bugün ABD, Avrupa ve Japonya’da da faaliyet gösteriyor ve 10 binin üzerinde çalışana sahip.

Microsoft, bu yılın başlarında Şangay’daki yapay zeka araştırmalarına odaklanan laboratuvarını da kapatmıştı.

Pazartesi günü Çinli sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bir iç yazışma ekran görüntüsünde, Microsoft’un Çin operasyonlarını kapattığı öne sürüldü.

Reuters’a konuşan bir Microsoft sözcüsü bu iddianın doğru olmadığını söyledi. Caijing ise söz konusu bilginin Wicresoft’a ait olduğunu belirtti.