ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik ithal araç gümrük tarifesi, otomotiv sektöründe fiyatları köklü şekilde değiştirecek. Global ve karmaşık tedarik zincirlerine sahip otomobil endüstrisi, bu tür tarifelerden doğrudan etkilenirken yeni alanizlere göre markaların üretim için seçtiği lokasyonların önemi büyük. Ayrıca parça tedariki konusunda fiyat artışlarının da yaşanması bekleniyor.

GÜMRÜK TARİFELERİ OTOMOBİL FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Visual Capitalist’ten Marcus Lu’nun hazırladığı grafik ve Insurify’nin verilerine göre, Kuzey Amerika dışından ithal edilen araçlara uygulanan sabit yüzde 25’lik tarife, fiyatlarda önemli yükselişlere neden olacak. Kuzey Amerika’da üretilen modellerde ise, modelin Amerika dışı parça oranına göre yüzde 25’e kadar tarife uygulanırken, toplam liste fiyatı üzerinden en fazla yüzde 15 indirim hesaplanabiliyor.

EN ÇOK VE EN AZ ETKİLENECEK MARKALAR

Yapılan analizlere göre Tesla, Jeep ve Honda Trump’ın tarifelerinden en az etkilenecek otomobil markaları arasında. Öte yandan, Buick, Hyundai ve Kia’nın fiyatlarında ise en büyük artışlar bekleniyor.

BUICK ASYA AĞIRLIK ÜRETİM YAPIYOR

ABD menşeili bir marka olmasına rağmen Buick'in araçlarının büyük bir bölümü Çin ve Güney Kore’de üretiliyor. Böylece Buick, yüzde 22 bir oranla fiyat artışı yaşanacak araçların zirvesine yerleşecek.

HYUNDAİ VE KİA YÜKSEK TARİFE RİSKİ ALTINDA

Hyundai ve Kia'nın da fiyat artışlarından yüzde 21-22 bandında etkilenmesi öngörülüyor. Her iki markanın ABD’de üretim tesisleri bulunsa da, birçok model ve parçanın Güney Kore’den ithal edilmesi fiyat artışı riski altında olduğuna işaret ediyor. Hyundai, 2024 sonlarında Georgia’da yıllık 500 bin araç üretim kapasiteli yeni elektrikli araç fabrikasını açmıştı.

TESLA EN AZ ETKİLENEN MARKA OLACAK

Tesla’nın dikey entegre tedarik zinciri ve ABD merkezli üretimi, tarifelerden korunmasını sağlıyor. Özellikle Fremont ve Austin fabrikalarında üretim yapan Tesla’nın fiyatlarında yalnızca yüzde 3’lük artış olması tahmin ediliyor. Bu durum Tesla’ya rakiplerine göre fiyat avantajı sağlamasına rağmen Avrupa'da Nisan 2025'te satışları geçen yıla göre yüzde 16 düştü.